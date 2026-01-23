Board of Peace, Tajani “Ostacolo costituzionale difficile da superare”

ROMA (ITALPRESS) – “Guardiamo con grande attenzione a tutte le iniziative portatrici di pace, compreso il Board of Peace, ma è difficilmente superabile l’ostacolo costituzionale. Bisogna fare una valutazione di tipo costituzionale, inoltre i Trattati internazionali devono avere anche un passaggio parlamentare”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Business Forum Italia-Germania. “Dopo l’aspetto costituzionale si entra nel merito – spiega – e, qualora si dovesse scegliere di aderire ci dovrebbe essere il passaggio parlamentare. Ma, ripeto, l’articolo 11 dice che non si può aderire a un accordo internazionale se non c’è la garanzia di una equiparazione di poteri e l’articolo 9 del Board of Peace non garantisce questo”.

