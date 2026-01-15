IN EVIDENZA

BMW Italia, Di Silvestre “Il 2025 anno importante, nel 2026 più ambiziosi”

Di

Gen 15, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Il 2025 è stato un anno importante per BMW Italia”. Lo ha dichiarato, Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, in occasione della conferenza stampa tenutasi alla House of BMW Italia di Milano per illustrare i risultati ottenuti dal Gruppo nell’anno da poco concluso. “Il nostro Gruppo adotta un approccio industriale all’apertura tecnologica: la spinta verso l’elettrico continua ed è una tendenza rilevante, ma il mercato ha mostrato segnali che orientano le scelte di acquisto verso tutte le forme di propulsione, incluse le motorizzazioni tradizionali, sulle quali continuiamo a lavorare per migliorarne le performance”, ha aggiunto Di Silvestre

xp9/tvi/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Manzoni “Per Mini un 2025 in crescita del 32,1%”

Gen 15, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 15/1/2026

Gen 15, 2026
IN EVIDENZA

Mercosur, Pedullà “Firmando von der Leyn commette un atto illecito”

Gen 15, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Fontana “Ogni minore sottratto alla mafia è vittoria dello stato di diritto”

Gen 15, 2026
IN EVIDENZA

Manzoni “Per Mini un 2025 in crescita del 32,1%”

Gen 15, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 15/1/2026

Gen 15, 2026
IN EVIDENZA

BMW Italia, Di Silvestre “Il 2025 anno importante, nel 2026 più ambiziosi”

Gen 15, 2026