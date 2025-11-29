IN EVIDENZA

Bluvacanze, Pellegrino “Crescita sostenuta da innovazione e investimento”

Di

Nov 29, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Un risultato in linea con quello che ci attendevamo, una crescita sostenuta da innovazione, investimento e internazionalizzazione. Se aggiungiamo anche la rete distributiva di affiliazione e il contributo degli uffici esteri abbiamo anche superato il miliardo di travel value, siamo nella giusta direzione che avevamo immaginato”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino, a margine della convention annuale nelle località di La Thuile e Courmayeur, in Valle d’Aosta.

xn3/trl/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sud, Sbarra “Cresce più del resto del Paese con azione governo”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

DJ Onofri e Michela Persico lanciano Ocean Drive Television – Miami Channel

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Schifani “Restituiamo Castello Utveggio alla città di Palermo e ai siciliani”

Nov 29, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Bluvacanze, Pellegrino “Crescita sostenuta da innovazione e investimento”

Nov 29, 2025
TOP NEWS

Il Genoa batte il Verona in rimonta, primo successo per De Rossi

Nov 29, 2025
TOP NEWS

L’Udinese torna a vincere, Parma battuto 2-0 al Tardini

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Sud, Sbarra “Cresce più del resto del Paese con azione governo”

Nov 29, 2025