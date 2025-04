Blackout, sindaco Siviglia “Evitare gli spostamenti non necessari”

SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Dal Centro di Controllo della Polizia Locale, da dove stiamo coordinando tutti i servizi municipali, desideriamo rivolgere un appello alla calma: evitate soprattutto gli spostamenti non necessari e seguite tutte le indicazioni che possano arrivare dalla Polizia Locale, dalla Polizia Nazionale o dai Vigili del Fuoco”. Così il sindaco di Siviglia José Luis Sanz, in un video sui social in merito al blackout che ha colpito la Spagna.

(Fonte video: profilo ufficiale X Ayuntamiento de Sevilla)