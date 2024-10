Bittner confermato presidente della Fipm “Sappiamo dove migliorare”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella normalità di un movimento sportivo, l’aver vinto una medaglia alle Olimpiadi dopo 36 anni non dovrebbe portare all’ipotesi del cambiamento, considerando che abbiamo raccolto risultati anche negli anni precedenti a livello mondiale. Peccato che c’è stata questa spaccatura, continueremo a lavorare come fatto nel precedente triennio. Ho detto quali sono le cose da migliorare rispetto a quanto fatto fino ad oggi, e continueremo in quella direzione”. Lo ha dichiarato Fabrizio Bittner a margine dell’assemblea elettiva che lo ha confermato alla guida della Federazione Italiana Pentathlon Moderno con il 50,36% dei voti favorevoli.

