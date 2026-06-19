Biometano, nel Veronese il nuovo impianto di Digital Reverse Flow di Italgas





VERONA (ITALPRESS) – Una tecnologia all’avanguardia che rende pressoché illimitata la capacità della rete locale di accogliere biometano, gas rinnovabile strategico per rispondere a sicurezza degli approvvigionamenti, risparmi per famiglie e imprese e sostenibilità ambientale. A Gazzo Veronese, Italgas ha inaugurato l’impianto di Digital Reverse Flow, infrastruttura che ha richiesto un investimento di circa 2 milioni di euro. Negli ultimi anni, il Gruppo Italgas ha rafforzato il proprio radicamento nel Nord Est del Paese ampliando il perimetro delle concessioni, investendo in nuove sedi e creando lavoro stabile.

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