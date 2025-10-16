IN EVIDENZA

"Biologia su misura", a Palermo esperti a confronto

Ott 16, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Un momento di confronto tra ricerca, istituzioni e territorio sui nuovi confini della medicina del futuro. Dalla bioingegneria all’epigenetica e alla medicina rigenerativa, la “biologia su misura” diventa il filo che unisce scienza, etica e innovazione per una salute sempre più personalizzata. Se ne è parlato nel corso di una tavola rotonda, organizzata al Palazzo dei Normanni, a Palermo, dalla Fondazione Ri.MED: l’incontro ha anticipato le giornate del Simposio scientifico internazionale “Engineering Biology for Next-Gen Medicine”

