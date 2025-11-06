Binaghi “La promozione del tennis tra le priorità della Federazione”

TORINO (ITALPRESS) – “Il palazzetto sarà pieno come lo scorso anno per tutte le sessioni, con la differenza che ogni sessione avrà 700 posti in più, che moltiplicato per 15 sessioni fanno 10.500 appassionati che lo scorso anno non avevano trovato posto e che quest’anno siamo riusciti a soddisfare. Credo che questi siano gli obiettivi prioritari che si deve porre una federazione sportiva come la nostra, che prima ancora del risultato sportivo di vertice che deve raggiungere Jannik Sinner, deve porsi l’obiettivo della promozione dello sport, in questo caso il tennis, e dei valori che sono insiti in questa disciplina”. Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, a margine del sorteggio dei gironi per la quinta edizione delle Nitto Atp Finals, oggi nella sede del grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino.

