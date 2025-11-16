IN EVIDENZA

Binaghi "Atp Finals confermano passione italiani per tennis"

Nov 16, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Se avessimo avuto un palazzetto grande il doppio lo avremmo riempito ugualmente. La passione italiana per il tennis è incontenibile, cresce anno dopo anno ma cosa ci si dovrebbe aspettare visti i risultati così clamorosi dei nostri giocatori e delle nostre giocatrici”. Angelo Binaghi, presidente Fitp, non può che essere soddisfatto dell’edizione 2025 delle Atp Finals a Torino. “Siamo stanchi ma anche molto felici, tutti ci dicono che sono diventate una manifestazione straordinaria, in totale simbiosi col territorio”, ha aggiunto.

