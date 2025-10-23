Bilancio Ue, Borchia “L’Italia deve essere critica”

IN EVIDENZA

STRASBURGO (ITALPRESS) – “Visto che l’Italia versa molto di più di quello che riceve, dovrebbe essere molto critica nei confronti di questo bilancio. Ci sono alcuni capitoli di spesa a cui vengono dati troppi fondi, pensiamo al 30% per il cambiamento climatico, ma l’agricoltura resta sottofinanziata”. Lo ha detto il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, a margine del voto sul bilancio Ue tenutosi nel corso della sessione plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “Troppi soldi vanno su titoli di spesa discutibili o per l’azione esterna dell’Unione. Mentre – termina l’europarlamentare – i fondi per la ricerca e lo sviluppo alle imprese continuano a scarseggiare”.

