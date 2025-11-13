IN EVIDENZA

Bilancio Ue, Borchia “I tagli all’agricoltura sono inaccettabili”

Di

Nov 13, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La proposta di bilancio è tutt’altro che entusiasmante. I tagli all’agricoltura sono irricevibili per la Lega e inaccettabili per i nostri territori. Va fatta una riflessione sul ruolo delle Regioni: non possono essere dei semplici passacarte. Il nostro paese è un contributore netto, versa nel bilancio dell’Ue più di quanto riceve e le nostre Regioni sono un esempio virtuoso della capacità di impiegare i fondi”. Lo ha detto il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo Paolo Borchia, a margine della sessione plenaria all’Europarlamento di Bruxelles, commentando la proposta della Commissione europea di nuovo quadro finanziario pluriennale.

xf4/sat/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Fiera del Levante e Unicef insieme, Frulli “Uno spettacolo il primo di gennaio”

Nov 13, 2025
IN EVIDENZA

Ue, Fidanza “La sinistra è nemica della piccole e medie imprese”

Nov 13, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella riceve una delegazione di Federcasa

Nov 13, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina: Ministero Commercio, facilitato ingresso più prodotti e servizi di qualità

Nov 13, 2025
TOP NEWS

Cina: Festival dello shopping “Double 11” registra volume record pacchi gestiti

Nov 13, 2025
TOP NEWS

Cina: presentato a Johannesburg rapporto Xinhua su leadership globale

Nov 13, 2025
TOP NEWS

Italia-Albania, Meloni “Giornata storica per legame, avanti protocollo migranti”

Nov 13, 2025