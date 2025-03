Bernini “Vogliamo iniziare senza test d’ingresso già quest’anno”

ENNA (ITALPRESS) – “Noi siamo già pronti con il decreto attuativo perché vogliamo iniziare senza test a crocette e con il numero già aperto in maniera programmata a partire da questo anno accademico”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, Regione a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Avendo abolito i test dopo ventennali tentativi e avendo superato il numero chiuso così come lo abbiamo riconosciuto sino ad ora, per me valorizzare i costi di laurea di medicina, chirurgia, odontoiatria e veterinaria è una priorità – ha proseguito il ministro Bernini – il cuore pulsante della Sicilia può formare medici che siano di qualità, in grado di mantenere gli standard qualitativi straordinariamente elevati che tutto il mondo ci riconosce e sono sicura che Enna possa essere un presidio ed un pilastro della formazione”, ha concluso. vbo/mca2

Fonte video: Regione Siciliana