Bernini “Nessun taglio alle Università in legge di bilancio”

MILANO (ITALPRESS) – I tagli all’università “Non vengono confermati, anche perché non capisco quale sia la matrice di questi 702 milioni di tagli”. Così Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della IULM, rispondendo ai giornalisti sui presunti tagli all’università. “Una cosa sono i numeri e una cosa è la propaganda. Io sui 702 milioni di tagli non trovo i numeri in legge di bilancio, trovo un Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) di 9,21 miliardi, quindi il massimo storico che è stato nel 2023, stiamo lavorando ulteriormente per dare una mano alle università anche sotto il profilo delle assunzioni. Quindi, siamo al massimo storico delle assunzioni dei professori ordinari e associati”, ha concluso.

