Bernini a Palermo “Rendiamo l’artigianato la radice del nostro futuro”





PALERMO (ITALPRESS) – “L’Università è una fabbrica che produce futuro nel momento in cui riusciamo a portare il mondo che sarà dentro l’Università, come ha fatto il rettore Midiri che ha avuto l’intuizione, ascoltando i suggerimenti del mondo produttivo, di rendere l’artigianato la radice del nostro futuro. Lì dentro c’è tutto: arte, industria, management, i nuovi mondi delle tecnologie con l’intelligenza artificiale; è la storia dell’Italia declinata verso un domani”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della presentazione del primo corso di laurea magistrale di tutta Italia in Economia e Management delle imprese artigiane e delle Pmi avvenuta a Palazzo Steri, a Palermo. xd8/vbo/mca2