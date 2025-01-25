IN EVIDENZA

Benifei “Droni prova che Putin vuole testare capacità reazione Ue”

Di

Set 25, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “I droni lanciati dalla Russia verso l’Estonia hanno causato gravi danni alla circolazione aerea e sono la prova che Putin vuole testare le nostre capacità di reazione, sapendo che l’Europa sta vivendo un momento di grave tensione e insicurezza”. Così l’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei. “È il momento per l’Europa di agire – conclude l’eurodeputato dem -. La retorica russa emerge periodicamente, come se la guerra l’avesse iniziata l’Ue. Serve far sedere al tavolo tutti gli attori della comunità internazionale, dagli Stati Uniti alla Cina, per cercare di trovare una pace giusta e nel rispetto del popolo ucraino”.
xf4/ads/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Gambino (FdI) “Occidente compatto, fiduciosi su tavolo Putin-Zelensky”

Set 25, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Meloni all’ONU: “Sui migranti decisioni ideologiche da magistrati politicizzati”

Set 25, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

ONU, il discorso della premier Meloni: “Serve un nuovo modello di cooperazione”

Set 25, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

80 anni Consulta Nazionale, Mattarella “Riconoscenza per patrioti”

Set 25, 2025
TOP NEWS

Ristrutturazione e residenza, da Agenzia Entrate chiarimenti sui tempi

Set 25, 2025
TOP NEWS

Flotilla, Schlein “Attivisti fanno quello che dovrebbero fare Governi”

Set 25, 2025
TOP NEWS

Crosetto “Dal Governo ferma condanna per gli attacchi alla Flotilla”

Set 25, 2025