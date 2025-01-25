Benifei “Droni prova che Putin vuole testare capacità reazione Ue”





BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “I droni lanciati dalla Russia verso l’Estonia hanno causato gravi danni alla circolazione aerea e sono la prova che Putin vuole testare le nostre capacità di reazione, sapendo che l’Europa sta vivendo un momento di grave tensione e insicurezza”. Così l’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei. “È il momento per l’Europa di agire – conclude l’eurodeputato dem -. La retorica russa emerge periodicamente, come se la guerra l’avesse iniziata l’Ue. Serve far sedere al tavolo tutti gli attori della comunità internazionale, dagli Stati Uniti alla Cina, per cercare di trovare una pace giusta e nel rispetto del popolo ucraino”.

