Benifei “Allargamento dell’UE fondamentale per consolidare la democrazia”





BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’allargamento dell’Unione europea è un obiettivo fondamentale per consolidare le nostre democrazie e costruire uno spazio comune europeo. Lo abbiamo visto in passato: l’allargamento ha portato risultati importanti in termini di sviluppo economico, pur presentando sfide non sempre completamente superate. Serve un’Europa capace di decidere in modo più efficace e dotata di un bilancio più robusto potrà sostenere l’allargamento di cui abbiamo bisogno per garantire un contesto di sicurezza e sviluppo comune più forte a livello europeo”. Così l’eurodeputato del Pd Brando Benifei, in merito alla presentazione del nuovo pacchetto di allargamento da parte della commissaria Ue per l’Allargamento Marta Kos.

