IN EVIDENZA

Beni per 107 mila euro confiscati a imprenditore del nisseno

Di

Ago 27, 2025


CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno confiscato beni per 107 mila euro riconducibili ad un imprenditore condannato definitivamente per il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili. L’attività, condotta dai militari della Tenenza di Mussomeli, ha preso avvio da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società attiva nel settore del commercio all’ingrosso di bevande alcoliche, con sede nel comune del Vallone. vbo/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Venezia, Coppola alla proiezione di pre-apertura

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Imprenditore operava senza versare le imposte, sequestrati 2,5 mln

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Operazione antidroga tra Livorno e Pisa, eseguite 15 misure cautelari

Ago 27, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Smartphone, all’828 Fan Festival batteria record con 4 giorni autonomia

Ago 27, 2025
TOP NEWS

Witkoff “Trump presiederà oggi un’ampia riunione su Gaza”

Ago 27, 2025
TOP NEWS

Agli Us Open Sonego out al quinto set con Schoolkate, ok Zverev

Ago 27, 2025
TOP NEWS

Consumi, negli ultimi 30 anni sprint per tecnologia e tempo libero

Ago 27, 2025