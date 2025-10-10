IN EVIDENZA

Bengasi celebra la ricostruzione con Inter-Atletico Madrid

Ott 10, 2025


BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Un’amichevole di lusso per celebrare gli sforzi profusi dal governo del premier Osama Hammad per la ricostruzione della Libia. Inter e Atletico Madrid, due giganti del calcio europeo, si affronteranno nel nuovissimo Bengasi International Stadium, nel capoluogo dell’est della Libia. In palio la “Coppa della ricostruzione”. “Ma ci saranno molti altri eventi in questo stadio grazie allo sviluppo che la città sta vivendo”, ha fatto sapere all’Agenzia Italpress Ali Aftita, ministro dello Sport del governo libico dell’est. La scelta di Bengasi, cuore storico e culturale della Cirenaica, non è infatti casuale: la città vuole mostrarsi pronta a ospitare eventi di grande portata, offrendo sicurezza e strutture moderne. La sfida fra nerazzurri e colchoneros rappresenta anche un segnale di apertura e di normalizzazione nel panorama sportivo del Paese e avrà anche un valore diplomatico e culturale, col calcio che si farà ambasciatore di pace e di ripartenza sotto le luci del Mediterraneo orientale. Per la Libia, e per Bengasi in particolare, Inter-Atletico costituirà una vetrina globale e un passo simbolico verso il ritorno alla normalità.
