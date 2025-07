Battocletti “Continuo a sognare, obiettivo Mondiali”

FIRENZE (ITALPRESS) – “I risultati del 2024 erano il mio sogno, e appena ho iniziato a sognare, ho detto “Perché smettere e fermarci qui?”. Così ho continuato e mi sto divertendo tantissimo anche in questo 2025. Gli occhi sono puntati sui campionati del mondo a Tokyo a settembre, quello è l’obiettivo stagionale”. Lo ha detto la mezzofondista italiana, Nadia Battocletti, a Fiesole per ricevere il Premio Internazionale Fair Play Menarini.

(video in collaborazione con Menarini)