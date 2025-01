Basket Bond, Tamajo “Attenzione governo Schifani a imprese siciliane”

PALERMO (ITALPRESS) – “Prosegue l’impegno del governo Schifani per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese siciliane. Con questa misura, già sperimentata in altre regioni italiane, siamo convinti di fornire alle nostre aziende un ulteriore strumento per migliorare l’accesso al credito, contribuendo in modo concreto al rafforzamento dell’economia locale”. Lo ha detto l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo in occasione della firma del programma “Basket Bond” .

