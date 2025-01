Basket Bond, Mediocredito Centrale “Novità per le imprese siciliane”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questi Bond sono una novità per le imprese siciliane, Si tratta di un primo passaggio dal credito ordinario bancario al mercato. E’ un’operazione che necessità da parte dell’impresa di ua interlocuzione molto attenta anche in una logica più evolutiva di quella del pianod egli investimenti dell’impresa”. Lo ha detto Francesco Minotti, Amministratore Delegato Mediocredito Centrale in occasione della presentazione del programma Basket Bond per le imprese siciliane.

