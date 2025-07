Barbaro “Al cinquantennale della Niaf un momento toccante”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ stato un momento commovente. Mio nonno è venuto qui nel 1920, non si è mai saputo come è morto, non si è mai saputo dove si è sepolto. È qualcosa che mi sono portato nel cuore per tutti questi anni. A volte la vita è strana perché mi ha dato la possibilità di festeggiare il cinquantennale della NIAF raccontando ai componenti della NIAF un piccolo momento della mia vita familiare. È stato per me molto toccante”. Lo ha detto il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, a margine dell’evento a New York per i 50 anni della NIAF e i 70 anni dell’Italia all’ONU.

(Video di Stefano Vaccara)