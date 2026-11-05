Barbagallo “Serve l’adeguamento delle pensioni all’inflazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo l’adeguamento al 100% dellepensioni. Vorremmo far capire a tutti che questo non è un aumentodelle pensioni, è un adeguamento all’inflazione che abbiamo giàpagato. I pensionati non possono essere il bancomat del governo,dobbiamo fare in modo che possano avere una possibilità di spesacon la rivalutazione di tutte le pensioni”. Lo afferma ilSegretario generale Uilp, Carmelo Barbagallo, a margine delconvegno “Abbassare le tasse ai pensionati: una questione digiustizia” organizzato dalla Uilp.

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