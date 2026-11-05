Barbagallo “Serve l’adeguamento delle pensioni all’inflazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo l’adeguamento al 100% delle
pensioni. Vorremmo far capire a tutti che questo non è un aumento
delle pensioni, è un adeguamento all’inflazione che abbiamo già
pagato. I pensionati non possono essere il bancomat del governo,
dobbiamo fare in modo che possano avere una possibilità di spesa
con la rivalutazione di tutte le pensioni”. Lo afferma il
Segretario generale Uilp, Carmelo Barbagallo, a margine del
convegno “Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di
giustizia” organizzato dalla Uilp.
pensioni. Vorremmo far capire a tutti che questo non è un aumento
delle pensioni, è un adeguamento all’inflazione che abbiamo già
pagato. I pensionati non possono essere il bancomat del governo,
dobbiamo fare in modo che possano avere una possibilità di spesa
con la rivalutazione di tutte le pensioni”. Lo afferma il
Segretario generale Uilp, Carmelo Barbagallo, a margine del
convegno “Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di
giustizia” organizzato dalla Uilp.
xb1/sat/azn