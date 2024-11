Bankitalia, Malamisura “Crescita contenuta dell’economia in Calabria”

CATANZARO (ITALPRESS) – Nei primi sei mesi del 2024 l’economia ha segnato ritmi di crescita modesti, con un aumento del PIL dello 0,4 per cento, un dato in linea con la media italiana. E’ la sintesi dell’aggiornamento congiunturale dell’economia calabrese presentato da Bankitalia alla presenza del direttore della filiale di Catanzaro, Marcello Malamisura, che ha così illustrato i dettagli: “L’andamento ha segnato una tendenza abbastanza positiva nel comparto delle costruzioni, con una crescita anche nel manifatturiero e nei servizi, seppur con le difficoltà riscontrate dal commercio. Per le famiglie l’aumento dei redditi non è ancora sufficiente a compensare l’incremento inflazionistico dello scorso biennio, che ha eroso il potere d’acquisto. L’auspicio è lavorare per rendere il territorio più attrattivo per gli investimenti e far sì che si possa incrementare il sistema produttivo e creare le condizioni idonee per il rafforzamento del capitale umano”.

