Banche, Foti “Pizzicotti? Effetto annuncio mi lascia indifferente”

RIMINI (ITALPRESS) – “C’è una legge di bilancio dove si può fare tutto quello che si ritiene di poter fare, sugli effetti annunci sono indifferente nel senso che mi piace vedere le cose quando si presenteranno e si approveranno. Pizzicotto è una cosa, l’azione è un’altra”. Così il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di Coesione, Tommaso Foti, a margine della 46° edizione del Meeting di Rimini, commentando le parole del titolare del Mef Giancarlo Giorgetti che aveva parlato di “pizzicotti” da dare alle banche.

xi5/sat/red