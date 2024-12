Banca Generali, Mossa “Opa Intermonte? Speriamo ok entro dicembre”

MILANO (ITALPRESS) – In merito all’Opa di Banca Generali su Intermonte, “siamo nel percorso autorizzativo, speriamo di ricevere il via libera entro dicembre. Chiaramente è stata una scelta per affiancare ancora di più i nostri imprenditori: noi abbiamo un portafoglio di grandi imprenditori che oggi ci affidano il loro patrimonio e che in qualche modo ci chiedono di accompagnarli in questo processo di rafforzamento del capitale”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Banca Generali Gian Maria Mossa, a margine di un incontro con gli studenti al Politecnico di Milano sul tema “Risparmio e investimenti verso l’economia reale: come private banking e private equity diventano motore della competitività”. Per Mossa Intermonte “è una delle soluzioni che potremmo proporre”. “Ben venga qualsiasi forma di rafforzamento e di consolidamento della nostra industria, che è ancora un po’ troppo frammentata – ha aggiunto – siamo molto focalizzati su Intermonte che per noi è un game changer perché ci permette di portare la soluzione end to end ai nostri clienti”.

