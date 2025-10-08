Avviata la costruzione del nuovo ospedale Felettino di La Spezia

lA SPEZIA (ITALPRESS) – Sopralluogo presso il cantiere del nuovo ospedale Felettino della Spezia del presidente della Regione Liguria Marco Bucci con gli assessori all’Edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone e alla Sanità Massimo Nicolò, insieme al Commissario Fabrizio Cardone, che sta seguendo giorno per giorno l’avanzamento dei lavori. Impegnata una cinquantina di maestranze tra la ditta appaltatrice Guerrato Spa e Sacaim Spa, oggi operativa a pieno regime per la costruzione vera e propria dell’edificio attraverso la progressiva realizzazione dei pilastri a partire dal piano interrato e dell’armatura del muro perimetrale di ciascuna delle quattro ‘stecche’ che compongono l’edificio. Individuato anche il player tecnico, la Nuova PSC Srl, incaricata da Guerrato Spa attraverso la controllata Felettino Hospital Service per realizzare la parte impiantistica. L’opera sarà ultimata nei primi mesi del 2028. Presenti al sopralluogo anche il Prefetto Andrea Cantadori, il sindaco Pierluigi Peracchini e il direttore operativo della Guerrato Spa, Giancarlo Masciarelli.

tvi/mca2

Fonte video: Regione Liguria