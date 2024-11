Autonomia, Musumeci “Sicurezza territorio rimane in mani Stato”

NAPOLI (ITALPRESS) – “I presidenti di Regioni hanno già per il 50% competenza sulla Protezione civile. Non è vero che chiedono più poteri, proprio ieri abbiamo avuto un bellissimo incontro a Roma con i presidenti di Regione e con le autonomie locali per rendere concreto il principio dell’autonomia differenziata a cominciare dalla Protezione civile”. Lo dice il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, che parla anche di autonomia differenziata con i giornalisti a Pozzuoli a margine dell’incontro organizzato dal commissario straordinario dei Campi Flegrei per presentare il programma di interventi per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici. “Per Roma – sostiene Musumeci – sarebbe un grande risultato se si potesse collaborare con maggiore capacità di assorbire nuove competenze e questo credo che sia l’obiettivo finale. È chiaro che la sicurezza del territorio, la sicurezza delle persone in maniera assoluta, rimane nelle mani dello Stato”.

