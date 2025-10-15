IN EVIDENZA

Automotive, Cipolletta “Panorama complessivo non positivo”

Ott 15, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Il perimetro dei dati ci dà un panorama complessivo non positivo, possiamo dire negativo. Le previsioni per il prossimo anno purtroppo non sono così positive, ma sono sorti dei dati piuttosto interessanti, come la reattività delle imprese del territorio della filiera della componentistica e dell’automotive, una ricerca della specializzazione e la filiera si sta compattando per riuscire a dare un’offerta integrata ai nuovi mercati”. Queste le parole di Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino, al Mauto di Torino a margine della presentazione dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità realizzato dalla Camera di commercio di Torino e da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica).

Mattarella riceve il presidente del Paraguay Santiago Peña Palacios

Ott 15, 2025
Arrestato un latitante nel Ragusano, è accusato di tentato omicidio

Ott 15, 2025
Trasporti & Logistica Magazine – 15/10/2025

Ott 15, 2025

Femminicidio a Milano, 29enne uccisa dal compagno che tenta il suicidio

Ott 15, 2025
Propaganda Jihadista attraverso Tik Tok, misura cautelare per 31enne

Ott 15, 2025
Ott 15, 2025
Ott 15, 2025