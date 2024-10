Auto, Valentini “Chiusura fabbriche dimostra difficoltà transizione”

MILANO (ITALPRESS) – “Evidentemente ci sono preoccupazioni per la chiusura delle fabbriche dell’automotive. Ciò ci dimostra quanto questa transizione sia difficile, quanto il settore subisca i contraccolpi della congiuntura”. Così il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, a margine dell’assemblea 2024 di Federchimica, in merito alla crisi del settore dell’auto in Italia. “È necessario considerare il settore in maniera globale e non nazionale. Non ci deve mai essere quella che in tedesco è chiamata Schadenfreude, cioè ‘sei contento quando va male agli altri’. Quando vanno male gli altri dovremmo esserepreoccupati anche noi, perché è evidente che, qualsiasi soluzione si cerchi di trovare, l’intero comparto è in forte difficoltà”, haconcluso.(ITALPRESS).

