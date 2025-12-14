IN EVIDENZA

Australia, Carè “Inaccettabile atto di violenza a Bondi Beach”

Di

Dic 14, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo la più ferma e netta condanna per il gravissimo episodio di violenza verificatosi a Bondi Beach, che colpisce profondamente l’intera comunità australiana e desta forte preoccupazione anche tra i nostri connazionali”: lo dice Nicola Carè, deputato italiano residente a Sydney. “Atti di questa natura sono del tutto inaccettabili e rappresentano una grave violazione dei principi di sicurezza, legalità e convivenza civile”. “In queste ore il mio pensiero va alle vittime, ai feriti e a tutte le persone presenti, in particolare ai membri della comunità ebraica che si erano riuniti per celebrare la festività di Hanukkah, trasformata tragicamente da momento di festa e condivisione in un’esperienza di paura e dolore. A loro, alle famiglie colpite e agli italiani residenti che si trovavano sul posto desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e solidarietà”.
fsc/mca3
(Fonte video: ufficio stampa Nicola Carè)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Vercelli: detenuto rumeno aggredisce a tradimento un poliziotto e lo ferisce

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone
Eventi IN EVIDENZA Politica

Meloni ad Atreju: “L’Europa non è al tramonto, Italia leale ma non subalterna”

Dic 14, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Australia: sparatoria ad una festa ebraica a Bondi Beach, morti e feriti

Dic 14, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Australia, Carè “Inaccettabile atto di violenza a Bondi Beach”

Dic 14, 2025
Calcio Sport

Serie A: la doppietta di Orban gela il “Franchi”, il Verona batte 2-1 la Fiorentina

Dic 14, 2025
Calcio Sport

Serie A: Udinese-Napoli 1-0, decide il gol di Ekkelenkamp

Dic 14, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Vercelli: detenuto rumeno aggredisce a tradimento un poliziotto e lo ferisce

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone