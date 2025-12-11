IN EVIDENZA

Associazione CBDIN, un sostegno concreto ai bambini malati e alle loro famiglie

Dic 11, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Il supporto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie è un elemento fondamentale del percorso di cura. Quando un bambino affronta una malattia importante non è solo il piccolo paziente a essere coinvolto: tutta la famiglia vive un momento di fragilità, fatto di paure, incertezze, cambiamenti improvvisi e necessità pratiche, spesso difficili da gestire. In questo contesto, accanto alle cure mediche, è essenziale prendersi cura anche della dimensione emotiva, psicologica e sociale: i bambini hanno bisogno di sentirsi accolti e protetti, i genitori necessitano di sostegno per affrontare il peso emotivo delle decisioni, la complessità delle informazioni cliniche, le difficoltà logistiche ed economiche. Prendersi cura dei bambini significa prendersi cura anche dei genitori, dei fratelli, della rete affettiva attorno: una famiglia sostenuta è una famiglia più forte, meglio in grado di affrontare le sfide della malattia.
“Dirigo quest’associazione da 25 anni e la considero come il mio quarto figlio. Il sostegno ai bambini malati e alle loro famiglie è concreto e lo facciamo soprattutto con la nostra presenza: le mie collaboratrici mi aiutano tantissimo nell’organizzazione delle attività di queste famiglie, in particolare quelle che arrivano da molto lontano; sono momenti distruttivi per loro quindi cerchiamo di appoggiarle a 360°, partendo dall’accoglienza”, ha dichiarato Beatrice Cordero di Montezemolo, presidente dell’associazione Carlo Besta dipartimento infantile neurologico (Cbdin), intervistata da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
