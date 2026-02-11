Assalto al portavalori sulla statale Brindisi-Lecce, proseguono le indagini





BRINDISI (ITALPRESS) – E’ caccia ai banditi, dopo l’assalto al furgone portavalori sulla statale Brindisi-Lecce. Proseguono le indagini per risalire ai rapinatori sfuggiti dopo la rocambolesca cattura dei due malviventi avvenuta nelle campagne tra Squinzano e Trepuzzi, ripresa dall’alto dalle telecamere dei carabinieri. Il commando era composto da almeno 6 persone, quelle che hanno partecipato all’assalto ma probabilmente ne sono coinvolte di più. Le indagini coinvolgono le procure di Lecce e Brindisi e i due comandi provinciali dei carabinieri. Oltre che per esplosione e tentata rapina, si indaga per tentato omicidio. vbo/mca1

(Fonte video: Carabinieri)