IN EVIDENZA

Assalto al portavalori sulla statale Brindisi-Lecce, proseguono le indagini

Di

Feb 11, 2026


BRINDISI (ITALPRESS) – E’ caccia ai banditi, dopo l’assalto al furgone portavalori sulla statale Brindisi-Lecce. Proseguono le indagini per risalire ai rapinatori sfuggiti dopo la rocambolesca cattura dei due malviventi avvenuta nelle campagne tra Squinzano e Trepuzzi, ripresa dall’alto dalle telecamere dei carabinieri. Il commando era composto da almeno 6 persone, quelle che hanno partecipato all’assalto ma probabilmente ne sono coinvolte di più. Le indagini coinvolgono le procure di Lecce e Brindisi e i due comandi provinciali dei carabinieri. Oltre che per esplosione e tentata rapina, si indaga per tentato omicidio. vbo/mca1
(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Alberto di Monaco “I Giochi sono un’esperienza unica, ho ricordi fantastici”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Alberto di Monaco “Milano-Cortina entusiasmante, Lollobrigida bel momento sport”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Fitarco, Polidori “Andare alle Olimpiadi e vincere il nostro primo obiettivo”

Feb 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Polidori “Fitarco punta sempre al massimo, nel 2026 Roma centro del mondo”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

CDP-Confindustria, a Napoli il roadshow “Insieme per il futuro delle imprese”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Mattarella “La cultura è la risposta indispensabile ai rischi di barbarie”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Via libera dal Parlamento Europeo al prestito da 90 miliardi all’Ucraina

Feb 11, 2026