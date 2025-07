Asp Siracusa, Caltagirone “Donazioni di sangue per autosufficienza”

SIRACUSA (ITALPRESS) – “E’ una giornata importante perché parliamo anche dei grandi risultati ottenuti in questa provincia per quanto riguarda la donazione di sangue. Va considerato, infatti, che riusciamo anche a donare sacche di sangue ad altre province per arrivare a un’autosufficienza regionale”. Così Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Asp di Siracusa, a margine dell’evento “Dal sangue versato al sangue donato”, con il quale il ricordo delle vittime della mafia è diventato una grande occasione di sensibilizzazione per la donazione di sangue.

(ITALPRESS)