IN EVIDENZA

Artico, Tajani “Il Governo ha una strategia, ma Mediterraneo non è secondario”

Di

Lug 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il governo ha una strategia sull’Artico, le rotte commerciali passeranno di lì per essere più competitive con altre rotte, ma ciò accadrà tra qualche anno. Però ci sono rotte che esistono e sulle quali dovremmo vedere come cambieranno gli interessi, ma non possiamo certamente pensare che il Mediterraneo diventi un’area secondaria”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro sulla strategia italiana per l’Artico. “Adesso c’è ricerca, ci sono materie prime, l’Italia è un Paese osservatore della Conferenza dell’Artico e continueremo a seguire”, aggiunge.
xb1/ads/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tajani “Roggero è colpevole, ma giusto chiedere la grazia”

Lug 20, 2026
IN EVIDENZA

Raccordo A4-Valtrompia, lavori in linea con il cronoprogramma

Lug 20, 2026
IN EVIDENZA

Nuove risorse per valorizzare il turismo delle aree interne

Lug 20, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

La Cina è prima per sviluppo completo di robot umanoidi con oltre 400 modelli

Lug 20, 2026
TOP NEWS

Anas, sopralluogo Salvini al cantiere del Raccordo tra Autostrada A4 e Valtrompia

Lug 20, 2026
TOP NEWS

Addio a Kevin Keegan, vinse due volte il Pallone d’Oro

Lug 20, 2026
IN EVIDENZA

Tajani “Roggero è colpevole, ma giusto chiedere la grazia”

Lug 20, 2026