Arriva il primo piano europeo per la casa





ROMA (ITALPRESS) – Arriva il primo piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. A presentarlo è stata la Commissione Ue, per dare una risposta concreta a una vera emergenza sociale per milioni di cittadini. I numeri parlano chiaro: negli ultimi dieci anni i prezzi delle case sono aumentati in media di oltre il 60%, mentre gli affitti sono saliti del 20%. Una crisi che non colpisce solo le famiglie, ma frena anche la mobilità dei lavoratori e l’accesso all’istruzione, danneggiando la competitività dell’intera economia europea. Il piano si articola su quattro pilastri fondamentali. Prima di tutto, l’aumento dell’offerta di alloggi attraverso una nuova strategia europea per le costruzioni, puntando su un settore e dilizio più produttivo e innovativo. Secondo: promuovere investimenti e riforme, semplificando le norme che oggi limitano la disponibilità di abitazioni. Terzo: regolamentare le locazioni a breve termine nelle aree più critiche. Infine, garantire un sostegno mirato a chi ne ha più bisogno. La Commissione ha già mobilitato 43 miliardi di euro per l’edilizia abitativa e continuerà con il prossimo bilancio. Verrà inoltre creata una piattaforma per gli investimenti in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani, agli studenti, ai lavoratori dei servizi essenziali e ai gruppi più vulnerabili, con nuovi investimenti negli alloggi sociali e soluzioni concrete per chi non ha una casa. Il piano sarà coordinato da una nuova alleanza europea che riunirà Stati membri, città, associazioni e società civile. Il primo vertice UE sugli alloggi è previsto per il 2026.

sat/azn