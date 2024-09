Arriva a Salerno la “talpa” di Webuild più grande d’Europa

SALERNO (ITALPRESS) – È arrivata nel porto di Salerno la prima delle 4 TBM – Tunnel Boring Machine – destinate allo scavo delle gallerie sul tracciato Battipaglia-Romagnano dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Nell’opera è impegnato il consorzio Xenia guidato da Webuild per conto di RFI, società del Gruppo FS Italiane. Dopo il suo arrivo in nave a Salerno, la gigantesca TBM sarà trasportata nel luogo in cui saranno realizzate le attività di assemblaggio che dureranno dai due ai tre mesi. La fresa sarà poi impiegata per scavare 3 chilometri della galleria Saginara, tra i Comuni di Campagna e Contursi Terme, nel Salernitano, lavorando 24 ore su 24, sette giorni su sette.

sat/mrv