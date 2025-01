Arrestato scippatore 42enne a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania ha eseguito

un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Tribunale di Catania, nei confronti di un uomo di 42 anni. E’ accusato di aver commesso a settembre di due tentate rapine aggravate da lesioni personali aggravate.

Il provvedimento trae origine da una tentata rapina in danno di una donna che, intenta a camminare a piedi e da sola lungo le strade del centro, viene raggiunta sul marciapiede da un individuo, a bordo di una moto, che le cerca di di strappare la borsa, a tal fine strattonandola violentemente per la maglietta. Il pomeriggio del medesimo giorno, si verifica, con modalità simili e nella stessa strada in cui era accaduto il pregresso episodio, un reato del tutto analogo in danno di un’altra donna, avvicinata. mentre passeggiava, da un uomo in scooter con il proposito di strapparle la borsa, intento non riuscito per la sua opposizione, costata però alla vittima delle lesioni provocate dalla sua caduta a terra.

