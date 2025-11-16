IN EVIDENZA

Armi nucleari, Mattarella “Nuovi dottor Stranamore all’orizzonte”

Di

Nov 16, 2025


BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Nuovi “dottor Stranamore” si affacciano all’orizzonte, con la pretesa che si debba “amare la bomba”. Il Trattato del 1997 che mette al bando gli esperimenti nucleari non ha visto ancora la ratifica da parte di Cina, India, Pakistan, Corea del Nord, Israele, Iran, Egitto, Stati Uniti, mentre la Russia ha ritirato la sua nel 2023. Il rispetto, sin qui, delle prescrizioni che contiene, non attenua la minaccia incombente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Bundestag, nel suo intervento alla cerimonia della “Giornata del lutto nazionale”, a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. “Si odono dichiarazioni di altri Paesi su possibili ripensamenti del rifiuto dell’arma nucleare. Emerge, allora, il timore che ci si addentri in percorsi ad alto rischio, di avviarsi ad aprire una sorta di nuovo vaso di Pandora – aggiunge il capo dello Stato -. Tutto questo viene agevolato dal diffondersi, sul piano internazionale, di un linguaggio perentorio, duramente assertivo, che rivendica supremazia. Porta soltanto a sofferenze e a divisioni rottamare i trattati, le istituzioni edificate per porre riparo a violenze che nelle nostre società nazionali consideriamo reati e censuriamo severamente, comportamenti che taluno pretende siano legittimi nei rapporti internazionali. Va ribadito con risolutezza: la sovranità di un popolo non si esprime nel diritto di portare guerra al vicino. La volontà di avere successo di una nazione non si traduce nel produrre ingiustizia”.

sat/mca2
Fonte video: Quirinale

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Binaghi “Atp Finals confermano passione italiani per tennis”

Nov 16, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “Il multilateralismo non è burocrazia”

Nov 16, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “Italia e Germania diventate grandi nell’impegno per pace e unità”

Nov 16, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mattarella “All’orizzonte nuovi Dottor Stranamore che amano la bomba”

Nov 16, 2025
TOP NEWS

Cina: Bayer apre primo centro di innovazione nel Paese

Nov 16, 2025
TOP NEWS

Bezzecchi vince a Valencia nell’ultima gara della stagione

Nov 16, 2025
IN EVIDENZA

Armi nucleari, Mattarella “Nuovi dottor Stranamore all’orizzonte”

Nov 16, 2025