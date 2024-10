Aricò “Nuovo passo per completare l’anello ferroviario di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ una grande giornata per la nostra città. Ringraziamo il governo regionale per la programmazione, per avere contribuito per circa 68 milioni di euro in questa prima fase delle tre fermate, tra cui anche quella di Via Sicilia denominata Libertà. Ringraziamo anche il presidente dei RFI Lo Bosco e tutti i vertici e gli operatori che hanno lavorato alacremente per completare l’Anello ferroviario. Noi sappiamo che nei prossimi mesi si apriranno due fermate fondamentali per Palermo che sono Porto e Politeama e poi nei prossimi anni si chiuderà il famoso anello ferroviario che con il passante, di fatto, doterà alla città di Palermo di una metropolitana”. Così l’Assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione della nuova fermata Libertà dell’anello ferroviario di Palermo. Sulla fermata Turrisi Colonna “per il completamento, l’obiettivo è aprire nel 2032”, aggiunge. xd8/vbo/gtr