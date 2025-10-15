IN EVIDENZA

Aricò “La Sicilia protagonista all’EuRegionsWeek di Bruxelles”

Di

Ott 15, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Regione ha partecipato da protagonista alla EuRegionsWeek presentando le eccellenze siciliane dell’agroalimentare, con ventotto aziende presenti, ma anche le iniziative che si stanno realizzando nel campo dell’innovazione tecnologica, con l’intervento allo stand della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicato alla piattaforma Step”. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, al termine di Stay in Sicily, l’iniziativa con cui la Regione siciliana ha preso parte, ieri e oggi, alla Settimana europea delle regioni e delle città (#EuRegionsWeek) di Bruxelles, il principale evento annuale dedicato alle politiche di coesione.

pc/mca2
Fonte video: Regione Siciliana

Di

Articoli correlati

Attualità Esteri IN EVIDENZA

Cina: al via la Fiera di Canton con un numero record di espositori e acquirenti

Ott 15, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Mattarella ha ricevuto il presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios

Ott 15, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

‘Alessandria Barocca’, concerto finale a San Sebastiano Curone sabato 18 ottobre

Ott 15, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Aricò “La Sicilia protagonista all’EuRegionsWeek di Bruxelles”

Ott 15, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Cina: al via la Fiera di Canton con un numero record di espositori e acquirenti

Ott 15, 2025
Economia Video

Parte “GenerAzione Talento”, lavoratori senior risorsa strategica

Ott 15, 2025
Economia Video

Prestiti, novità per i pensionati

Ott 15, 2025