Arianna Fontana “Alle Olimpiadi promesse mantenute, abbiamo dato tutto”





ROMA (ITALPRESS) – “È stato un percorso incredibile, sentire il calore di tutti gli italiani è stato ciò che ha aiutato tutti gli atleti. Abbiamo mantenuto la promessa: abbiamo dato tutto in ogni gara”. Lo ha detto Arianna Fontana prima di entrare al Quirinale per la cerimonia di riconsegna del tricolore al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo i Giochi di Milano Cortina che l’hanno vista battere il record di medaglie olimpiche precedentemente appartenuto a Edoardo Mangiarotti. “Ci abbiamo messo cuore e anima – ha aggiunto -. Oggi siamo qui per celebrare qualcosa di incredibile che ha dato qualcosa di altrettanto incredibile all’Italia”.

(ITALPRESS).

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