Arianna Fontana “A questi Giochi non avrei potuto chiedere di meglio”

Feb 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Direi che il pubblico è stato protagonista in questa Olimpiade, sia chi era presente nelle venue, sia chi era da casa a fare il tifo. Veramente si sono fatti sentire tutti quanti, quindi penso che anche tanti risultati sono arrivati grazie a questa spinta che avevamo”. Lo ha dichiarato la pattinatrice Arianna Fontana, oro nella staffetta mista e argento sia nella staffetta femminile che nei 500m a Milano Cortina 2026. “Troppe pressioni? No, assolutamente, secondo me è stata una fonte di energia in più che avevamo ogni giorno che entravamo in pista, ogni volta che si entrava sul ghiaccio. Ad Assago veramente il pubblico ogni giorno è stato incredibile, nonostante ci fossero tanti stranieri comunque i nostri italiani si sono fatti sentire, quindi veramente rinnovo i ringraziamenti che ho fatto. Come sto dopo la caduta di ieri? Sono ancora viva, ma un po’ acciaccata. Ho visto che avevo due taglietti sia sulla schiena che sulla chiappa destra, ma niente di serio. Riguardo la caduta con la polacca mi è andata molto meglio rispetto a lei, spero che stia bene. Va bene che era l’ultima gara, è stata una giornata in salita, ma ripensando a tutto quanto, alle finali, alle medaglie sia individuali che nelle staffette, non potevo chiedere di meglio”.

