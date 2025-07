Antognoni “Bene agli Europei U21, ma speravamo in risultato migliore”

FIRENZE (ITALPRESS) – La nazionale italiana Under 21 “ha fatto un buon campionato europeo, speravamo di raggiungere un obiettivo migliore, però diciamo che gli eventi ci hanno un po’ penalizzato. Soprattutto nella partita con la Germania, dopo l’espulsione di due giocatori, è stato difficile poter ottenere il risultato”. Lo ha detto Giancarlo Antognoni, dirigente accompagnatore della nazionale italiana Under 21, tornando sull’esito per gli azzurrini del recente europeo disputato, a margine del Premio Fair Play Menarini.

xb8/gm/mca2