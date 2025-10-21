IN EVIDENZA

Antibiotico-resistenza, i medici lanciano l’allarme

Di

Ott 21, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Antibiotico-resistenze in urologia. E’ stata la SIU (Società Italiana di Urologia) in una conferenza a Roma a lanciare nuovamente l’allarme sul problema sempre più preoccupante della riduzione dell’efficacia degli antibiotici tradizionali per contrastare una serie di patologie di natura batterica. Una sollecitazione raccolta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), con diverse iniziative messe in campo per sensibilizzare pazienti e professionisti.

sat/gtr

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Bruxelles, Mattarella al teatro La Monnaie

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Nel 2024 turismo record nell’UE

Ott 21, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tudor “A Madrid mi aspetto una grande reazione”

Ott 21, 2025
TOP NEWS

Juric avverte “Lo Slavia Praga ha ritmo, sarà una gara difficile”

Ott 21, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Bruxelles, Mattarella al teatro La Monnaie

Ott 21, 2025