Anter premia al Senato 20 Comuni italiani

Nov 14, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Un riconoscimento per l’impegno e l’attenzione verso la sostenibilità ambientale. Sono venti i Comuni di tutta Italia, in rappresentanza di sette regioni e tredici province, ad avere per primi concluso il percorso di adesione al progetto ‘Un Comune per Amico‘, promosso da Anter, Associazione nazionale tutela energie rinnovabili. Un progetto che vuole affiancare le amministrazioni comunali di tutta Italia nel portare l’educazione ambientale nelle scuole con ‘Il Sole in Classe‘ e l’informazione alla cittadinanza attraverso iniziative pubbliche.

