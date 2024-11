Anci Sicilia, Amenta “Giovani devono essere al centro delle politiche”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Ci siamo impegnati per riorganizzare tutto il sistema Anci che governa i Comuni, attraverso la creazione di organismi in grado di diventare un’interfaccia rispetto alle Commissioni dell’Ars. E soprattutto ci siamo mossi per dare vita ad una commissione “trasversale”, in grado di parlare a tutti, ai giovani che devono entrare in tutti i ragionamenti sul futuro della Sicilia”. Così ilpresidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, a margine del convegno “Il futuro della Sicilia riparte dalle politiche giovanili. Spieghiamo le vele?”, organizzato a Taormina.

