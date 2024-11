Anas, al via il Piano Neve 2024-2025

ROMA (ITALPRESS) – Fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitabilità di tutta la propria rete stradale e autostradale. Al via il Piano Neve di Anas che, come ogni anno in questo periodo, insieme alle Forze dell’Ordine, punta a prevenire e affrontare le criticità stradali in condizioni avverse. Tra le misure previste, fino al 15 aprile 2025, l’obbligo per i veicoli a motore di pneumatici invernali o catene a bordo, e la prescrizione, attraverso ordinanze, di limitazioni al traffico in caso di meteo avverso. I ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in corso. “Il nostro impegno sarà totale anche quest’anno”, ha assicurato l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, sottolineando che in questi mesi la società del Gruppo Fs metterà in campo “un presidio h24 per intervenire subito in caso di maltempo e precipitazioni nevose e garantire l’accessibilità e la sicurezza degli automobilisti”. Nella scorsa stagione invernale il personale Anas ha effettuato 11mila interventi preventivi di spargimento sale per contrastare la formazione di gelo sul manto stradale e oltre 1.100 interventi di sgombero neve dal piano viabile. Risultati possibili grazie all’impiego di oltre 1.400 persone al servizio del territorio.

fsc/gsl