America Week – Episodio 43





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Questa settimana, proprio nel giorno del Thanksgiving, l’America avrebbe dovuto ritrovarsi. Invece è ripiombata nel dolore e nelle divisioni: Sarah Beckstrom, vent’anni, soldatessa della Guardia Nazionale, è stata uccisa a Washington; il suo collega Andrew Wolfe lotta tra la vita e la morte. L’attentatore è un giovane afghano arrivato negli Stati Uniti nel 2021. Dettaglio fondamentale: era stato addestrato e aveva lavorato con forze americane e CIA durante la guerra.

Ma questo non ha fermato Donald Trump dal trasformare una tragedia in un attacco politico. Ha promesso di “sospendere permanentemente l’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo”, ha minacciato la cittadinanza di intere comunità, e quando gli è stato chiesto cosa c’entrassero i somali del Minnesota con un attentatore afghano, ha risposto: “Niente. Ma i somali hanno causato molti problemi”. E quando una giornalista gli ha fatto notare che l’attentatore era stato verificato e ammesso legalmente, Trump ha perso le staffe in diretta tv: “Are you stupid? Are you stupid? (“Sei stupida? Sei stupida?” ndr)”.

