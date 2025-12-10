Amenta (Anci Sicilia) “Nessun dialogo con la Regione, isola piena di paradossi”





PALERMO (ITALPRESS) – “Davanti a un aumento incredibile di flusso di denaro nelle casse della Regione Siciliana, di contro abbiamo i paradossi che accadono nei comuni siciliani: aumentano i comuni in dissesto e in predissesto, a fronte di una mancanza di sicurezza non possiamo assumere personale, ad esempio nella polizia locale, rispetto ad alcuni temi nelle politiche sociali abbiamo un riscontro che nei capitoli di spesa della nuova finanziaria che si prevede di approvare non ci sono fondi per le politiche sociali”. Così il presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, conversando con i giornalisti nella sala stampa dell’Ars, a Palermo, dove ha tenuto una conferenza. xd6/vbo/mca3